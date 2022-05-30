Міністр оборони Словаччини підтвердив передавання Україні гармат-гаубиць

Zuzana 2 — це самохідна колісна гаубиця.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Най підтвердив, що українські військові зараз навчаються використовувати самохідну гаубицю Zuzana 2 155 мм 8x8, вироблену в цій країні.

Словаччина передасть Україні 8 гармат-гаубиць цього типу, пише Defence 24.

Zuzana 2 — це самохідна колісна гаубиця 8x8 на базі попередньої версії Zuzana, калібр 155 мм, але з більш коротким стволом (45 калібрів проти 52-х у новій версії).

Zuzana 2

2018 року Словаччина замовила 25 Zuzan 2, а перші артилерійські машини були передані словацькій армії в липні 2021 року. Вони повинні були замінити попередній варіант (16 гармат Zuzana 1), підвищивши вогнездатність словацьких артилеристів. Передача деяких з них в Україну може вплинути на план доставлення для місцевої армії.

Zuzana 2 — це модернізована версія словацької самохідної колісної гаубиці Zuzana (яка, своєю чергою, є модернізацією чехословацької системи DANA vz. 77), розробленої та виробленої словацьким державно-акціонерним товариством Konstrukta-Defence.

У порівнянні з попередньою версією, Zuzana 2 має новий, довший ствол довжиною 52 калібри (раніше 45 калібрів), що дозволило збільшити дальність стрільби до 41 км. Вона також була оснащена новою броньованою кабіною.

Ба більше, башта має повний поворот на 360 градусів (раніше лише на 60 градусів), а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з 4 до 3. Гаубиця має автозарядження, а також можливість ведення вогню в режимі MRSI (Multi Round Simultaneous Impact), тобто можна планувати вогонь так, щоби кілька ракет влучали одночасно.

Тим часом у Мережі активно обговорюють можливий повторний наступ РФ на Київ. Проте, ані Міністерство оборони України, ані українська розвідка не мають даних, які б свідчили про повторний наступ на Київ найближчими днями.

Крім того, військовий експерт Олег Жданов заявив, що у РФ наразі немає сил для наступу на Київ.

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