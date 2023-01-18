Міністри оборони кількох країн зберуться в Естонії для обговорення допомоги Україні

В Естонії відбудеться зустріч голів міністерств оборони країн, які підтримують Україну, шоб обговорити подальші дії у сфері військової допомоги українців, які захищаються від російських агресорів.

Про це заявив прессекретар Міноборони Естонії Томас Мелл, повідомляє видання ERR.

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"Зустріч міністрів оборони, яка передує формату "Рамштайн", цього разу відбудеться в Тапа (база НАТО в Естонії, - ред.). У ній, крім міністра оборони Естонії Ханно Певкура, візьмуть участь глава міноборони Великої Британії Бен Воллес і міністри оборони Польщі, Латвії та Литви", - сказав він.

Наразі очікується підтвердження в участі від десяти країн. На засідання були запрошені представники Іспанії, Словаччини, Німеччини, Канада, Франції, Швеції, Італії, Нідерландів, Чехії та Норвегії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білому домі заявили, що про додаткову допомогу Україні може бути оголошено вже наприкінці цього тижня.

Крім того, ми раніше інформували, що в МЗС Британії заявили про чіткий сигнал Путіну своїм рішенням надати Україні танки та іншу зброю.

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