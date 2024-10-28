Мінні трали, «ловці Ланцетів» та захист для бронетехніки: як Метінвест з нуля освоїв модернізацію техніки ЗСУ

Українська металургія заточена на експорт цивільної продукції, але масштабний наступ росіян змусив почати освоєння військової. Група Метінвест Ріната Ахметова з перших днів війни почала освоєння нових видів продукції для захисту військових.

Зараз компанія перебуває у прямому контакті з Міністерством оборони – для укладення контрактів, які допоможуть значно наростити обсяги виробництва, пише Українська правда.

Метінвест вже вклав мільйони доларів інвестицій у виготовлення продукції, випробування, помилки та постійні вдосконалення. Але ці інвестиції вже приносять результат на фронті. Серед таких розробок - броня для бронетехніки та додатковий захист від FPV-дронів, які сьогодні є найбільшою небезпекою на фронті.

Поки західні виробники бронетехніки тільки шукають рішення для цієї проблеми, українські військові вигадали оснастити її захисними екранами або, як їх називають у народі, «ловцями ланцетів». Ними закривають слабкі місця: башту та моторний відсік. Принцип роботи простий, але хтось ці сітки має розробити та виготовити. Зрештою, таких «ловців ланцетів» потрібно дуже багато, адже Україна оперує тисячами одиниць танків, БТР та БМП.

Саме тут знадобилась компетенція українських металургів: Метінвест зміг освоїти виробництво металевих сіток для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams, БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2. Собівартість одного комплекту захисту – 20 тисяч доларів. Компанія передає комплекти захисту військовим безоплатно, виробляючи їх по 20-30 на місяць. Загалом на фронт їх передано вже сотні.

Ще однією важливою розробкою є мінні трали – адже мінні поля, які простягаються на десятки кілометрів, є однією з найсерйозніших проблем для військових. Протитанкова міна ТМ-62 містить 7 кг вибухівки: цього достатньо для виведення бронемашини з ладу з першого наїзду.

Для прориву вперед танки мають бути оснащені мінними тралами, і модернізацією цих тралів зайнялися інженери Метінвесту. Вони удосконалили стару технологію: інтегрували на танк Т-72 трал власного виробництва, і сертифікували його. Зараз трали витримують 8-9 підривів.

На місяць компанія виготовляє 4 комплекти тралів разом з запасними деталями, і загалом передала вже 30 штук. Планується подальше збільшення виробництва, адже потреба ЗСУ в тралах – 100 комплектів на місяць.

У планах Метінвесту - отримати державні контракти, що дасть змогу в рази збільшити виробництво окремої номенклатури, каже операційний директор компанії Олександр Мироненко.

«Ми зараз у контакті з Міноборони, пройшли повну сертифікацію та кодифікацію для наших мінних тралів та мобільних укриттів. Зараз готуємось до укладання перших контрактів. Це дасть нам можливість бронювати співробітників, створить робочі місця і стимулюватиме розвиток нашої продукції для військових», - каже Мироненко.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 7,7 млрд грн. З них 4,1 млрд грн були направлені на потреби ЗСУ, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова».