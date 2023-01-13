Міноборони Литви закликало якнайшвидше почати відправляти боєприпаси та зброю Україні

Країни Заходу повинні збільшити постачання зброї для України в умовах того, що Росія намагається перехопити ініціативу на фронті.

Про це заявив голова Міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас, передає Укрінформ.

"Росія намагається взяти ініціативу до своїх рук, але поки їй це вдалося лише локально. І це не означає, що становище українців стало дуже добрим або що українцям нічого не потрібно робити, окрім як чекати, доки російська армія знову десь схибить", - сказав міністр.

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Анушаускас заявив, що українці разом з західними партнерами повинні докласти багато зусиль, щоб зупинити російську агресію.

Також він висловив впевненість, що нещодавня заява президента Польщі про передачу Україні танків Leopard вплине на постачання Україні з інших великих держав.

"Рішення поляків, французів та інших країн – все має певний вплив. Уже не перший місяць говорять про те, що необхідно організувати постачання важкого бронетанкового озброєння в Україну. Просто кількість, про яку зараз заявляють, поки що невелика.., і поки що ці цифри не такі, які б щось визначали на полі бою. Але це лише початок, і я переконаний у цьому, тому що рано чи пізно постачання має збільшитися", - зазначив міністр оборони Литви.

Нагадаємо, раніше у Міноборони Німеччини заявили, що передача БМП Marder Україні не послабить Бундесвер.

Крім того, ми раніше інформували, що полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявив, що Збройні сили України вже наприкінці січня — в лютому зможуть задіяти на фронті нову західну наступальну зброю, зокрема бронетехніку.

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