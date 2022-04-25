Міноборони РФ хоче приховати від населення масштаби втрат у війні проти України - британська розвідка

Міноборони РФ хоче приховати від населення масштаби втрат у війні проти України - британська розвідка

Міноборони Росії намагається приховати від населення наслідки війни в Україні та справжню кількість загиблих військових.

Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії.

"Міністерство оборони Росії запропонувало, щоб виплати компенсацій сім'ям загиблих військовослужбовців контролювали військові, а не цивільні чиновники. Це, ймовірно, відображає бажання приховати справжні масштаби втрат Росії від місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/OfcnHgGfR3 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 25, 2022

Варто зазначити, що Росія за два місяці війни в Україні втратили орієнтовно 22 тисячі військових та щонайменше 7 генералів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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