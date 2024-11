Міжконтинентальні ракети Росії: підрахунок наземних і морських установок

В ніч на 21 листопада 2024 року Росія здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) під час масованого обстрілу України. За попередніми даними, це могла бути ракета РС-26 "Рубіж" або інша МБР, запуск якої не мав наслідків для України. Вперше в історії таке озброєння було застосоване у бойових умовах, що може розцінюватись як репетиція ядерного удару.

Видання Defense Express підрахувало, скільки МБР є у розпорядженні Росії.

Загальний арсенал МБР Росії

Станом на початок 2024 року, за даними The Military Balance 2024, Bulletin of the Atomic Scientists і SIPRI Yearbook 2024, Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування. Для накопичення цього арсеналу знадобилося понад 20 років.

Дані про ядерному та ракетному арсеналу РФ станом на початок 2024 року від Bulletin of the Atomic Scientists / Фото: Defence express

Наземні МБР:

34 ракети РС-20 "Воевода" (розгортання з 1988 року);

60 ракет РС-12М "Тополь-М" (з 1997 року);

18 ракет РС-12М1 "Тополь-М" (з 2006 року);

180 шахтних ракет РС-24 "Ярс" (з 2010 року);

24 мобільні ракети РС-24 "Ярс" (з 2014 року);

Невідома кількість ракет "Сармат";

Близько 8 ракет "Авангард".

Наземний арсенал розподілений між 14 ракетними полками з шахтним варіантом "Ярс", 6 полками з "Воевода", 8 полками з "Тополь-М" і 2 полками з "Авангард".

Р-30 "Булава"

Морські МБР

Що стосується морської частини озброєння, Росія володіє 192 балістичними ракетами, які розміщені на 12 атомних підводних човнах:

112 одиниць РСМ-56 "Булава" (з 2012 року);

80 одиниць РСМ-54 "Синева" (з 2007 року).

Попри значний арсенал МБР, інформація про нову ракету РС-26 "Рубіж" поки що відсутня у загальних підрахунках. Якщо "Рубіж" дійсно є на озброєнні Росії, це може свідчити про розширення стратегічного потенціалу країни.

