Станом на початок 2024 року Росія мала 521 балістичну ракету різних видів базування.
В ніч на 21 листопада 2024 року Росія здійснила запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) під час масованого обстрілу України. За попередніми даними, це могла бути ракета РС-26 "Рубіж" або інша МБР, запуск якої не мав наслідків для України. Вперше в історії таке озброєння було застосоване у бойових умовах, що може розцінюватись як репетиція ядерного удару.
Видання Defense Express підрахувало, скільки МБР є у розпорядженні Росії.
Загальний арсенал МБР Росії
Станом на початок 2024 року, за даними The Military Balance 2024, Bulletin of the Atomic Scientists і SIPRI Yearbook 2024, Росія мала 521 міжконтинентальну балістичну ракету наземного та морського базування. Для накопичення цього арсеналу знадобилося понад 20 років.
Наземні МБР:
- 34 ракети РС-20 "Воевода" (розгортання з 1988 року);
- 60 ракет РС-12М "Тополь-М" (з 1997 року);
- 18 ракет РС-12М1 "Тополь-М" (з 2006 року);
- 180 шахтних ракет РС-24 "Ярс" (з 2010 року);
- 24 мобільні ракети РС-24 "Ярс" (з 2014 року);
- Невідома кількість ракет "Сармат";
- Близько 8 ракет "Авангард".
Наземний арсенал розподілений між 14 ракетними полками з шахтним варіантом "Ярс", 6 полками з "Воевода", 8 полками з "Тополь-М" і 2 полками з "Авангард".
Морські МБР
Що стосується морської частини озброєння, Росія володіє 192 балістичними ракетами, які розміщені на 12 атомних підводних човнах:
- 112 одиниць РСМ-56 "Булава" (з 2012 року);
- 80 одиниць РСМ-54 "Синева" (з 2007 року).
Попри значний арсенал МБР, інформація про нову ракету РС-26 "Рубіж" поки що відсутня у загальних підрахунках. Якщо "Рубіж" дійсно є на озброєнні Росії, це може свідчити про розширення стратегічного потенціалу країни.
Нагадаємо, в адміністрації президента РФ Володимира відреагували на інформацію про запуск міжконтинентальної балістичної ракети по Україні.
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