Міжнародний експерт оцінив якість нового дрона-ракети "Паляниця"

Новий дрон-ракета "Паляниця" може отримати перевагу над силами ППО противника за рахунок швидкості.

Таку думку висловив азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде в Telegram-каналі.

Він заявив, що такі системи запустити у серійне виробництво доволі складно за один рік.

"У січні проходили її випробування. Такі системи озброєння складно запустити в серійне виробництво менш ніж за рік", - зазначив Рустамзаде.

Крім того, аналітик зазначив, що бойова частина нового дрона складає 50 кілограмів, а його дальність навряд чи перевищує 500 кілометрів. Також зазначається, що швидкість дрона-ракети може складати до 500 кілометрів на годину.

"Що це дасть Україні. В України були дрони з аналогічною БЧ. Перевага даного літального апарату в його швидкості. Завдяки якій він зможе ефективніше проривати ППО і буде менш вразливим від стрілецько-гарматного вогню", - зазначив аналітик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розробки українського оборонно-промислового комплексу починають працювати в тилу ворога.

Крім того, ми також інформували, що українські атаки дронами можуть змусити РФ забрати літаки і ППО подалі від фронту.

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