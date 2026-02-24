MK Foundation передав Силам оборони України 50 автомобілів: транспорт уже працює на передовій

Реклама

У січні 2026 року фонд передав 22 автомобілі для 22 бригад, ще 22 одиниці транспорту для 22 військових бригад було передано у лютому, а також окремо два авто для 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", яка обороняє Харківський напрямок, і 4 автівки іншим військовим підрозділам.

Передані автомобілі використовуються для підвезення, обладнання, перевезення військових, забезпечення роботи підрозділів безпілотних систем, саперів і протиповітряної оборони, а також для евакуаційних завдань. Йдеться переважно про мікроавтобуси Volkswagen Transporter, які військові називають "течиками" — цей транспорт став одним із ключових елементів військової логістики на фронті.

«Участь бізнесу в допомозі — це вже не про вибір, а про відповідальність. Бізнес має ресурси, системність і швидкість прийняття рішень. Саме це сьогодні критично важливо для фронту. Завдяки бізнесу допомога стає системною, дозволяючи вибудовувати довгострокову підтримку. І чим більше компаній діятимуть з внутрішнього переконання, тим сильнішою буде і армія, і Україна», – зазначив директор БО MK Foundation Олександр Осока.

Реклама

Військові наголошують, що транспорт безпосередньо впливає на ефективність бойових операцій.

«Логістика – це кров війни. Якщо екіпаж не має можливості доставити обладнання або засоби роботи, він не може виконувати свої завдання. Від цього залежить ефективність підрозділу і безпека наших військових», – пояснив військовослужбовець Національної гвардії з позивним "Грифон", який виконує завдання на Костянтинівському напрямку.

Автомобілі отримали більше 40 підрозділів Сил оборони, зокрема 425 окремий батальйон безпілотних систем "ОЧІ", 80 окрема десантно-штурмова бригада, 26 артилерійська бригада ім. Романа Дашкевича, 73 морський центр Сил спеціальних операцій, 38 окрема бригада морської піхоти ім. Петра Сагайдачного, 128 окрема важка механізована бригада "Дике Поле", а також підрозділи Національної гвардії, територіальної оборони, саперні та медичні частини.

Вкотре транспорт передали бригаді НГУ "Хартія", де автомобілі використовуватимуться для перевезення екіпажів безпілотників. У сучасній війні мобільність підрозділів БПЛА є критично важливою.

Реклама

У MK Foundation підкреслюють, що кожен автомобіль перед передачею проходить повне технічне обслуговування і ремонт. Транспорт передається військовим у повністю справному стані та з повним баком пального, щоб його можна було використовувати одразу після отримання.

Автомобілі вже працюють на Харківському, Донецькому, Запорізькому, Сумському та Дніпропетровському напрямках, де потреба у транспорті залишається критичною.

MK Foundation — це благодійна ініціатива бізнесмена Максима Кріппи, заснована у травні 2022 року. Організація не збирає донатів та працює за рахунок приватного капіталу. Основний напрям діяльності — забезпечення Сил оборони України транспортними засобами.

Всього з початку 2022 року на благодійну допомогу було витрачено майже 1 млрд грн.