MK Foundation передав Силам оборони України 50 автомобілів: транспорт уже працює на передовій Актуально
Напередодні річниці повномасштабного вторгнення благодійний фонд MK Foundation передав Силам оборони України 50 автомобілів. Транспорт уже працює на найгарячіших напрямках фронту, забезпечуючи мобільність підрозділів, логістику та виконання бойових завдань.
У січні 2026 року фонд передав 22 автомобілі для 22 бригад, ще 22 одиниці транспорту для 22 військових бригад було передано у лютому, а також окремо два авто для 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", яка обороняє Харківський напрямок, і 4 автівки іншим військовим підрозділам.
Передані автомобілі використовуються для підвезення, обладнання, перевезення військових, забезпечення роботи підрозділів безпілотних систем, саперів і протиповітряної оборони, а також для евакуаційних завдань. Йдеться переважно про мікроавтобуси Volkswagen Transporter, які військові називають "течиками" — цей транспорт став одним із ключових елементів військової логістики на фронті.
«Участь бізнесу в допомозі — це вже не про вибір, а про відповідальність. Бізнес має ресурси, системність і швидкість прийняття рішень. Саме це сьогодні критично важливо для фронту. Завдяки бізнесу допомога стає системною, дозволяючи вибудовувати довгострокову підтримку. І чим більше компаній діятимуть з внутрішнього переконання, тим сильнішою буде і армія, і Україна», – зазначив директор БО MK Foundation Олександр Осока.
Військові наголошують, що транспорт безпосередньо впливає на ефективність бойових операцій.
«Логістика – це кров війни. Якщо екіпаж не має можливості доставити обладнання або засоби роботи, він не може виконувати свої завдання. Від цього залежить ефективність підрозділу і безпека наших військових», – пояснив військовослужбовець Національної гвардії з позивним "Грифон", який виконує завдання на Костянтинівському напрямку.
Автомобілі отримали більше 40 підрозділів Сил оборони, зокрема 425 окремий батальйон безпілотних систем "ОЧІ", 80 окрема десантно-штурмова бригада, 26 артилерійська бригада ім. Романа Дашкевича, 73 морський центр Сил спеціальних операцій, 38 окрема бригада морської піхоти ім. Петра Сагайдачного, 128 окрема важка механізована бригада "Дике Поле", а також підрозділи Національної гвардії, територіальної оборони, саперні та медичні частини.
Вкотре транспорт передали бригаді НГУ "Хартія", де автомобілі використовуватимуться для перевезення екіпажів безпілотників. У сучасній війні мобільність підрозділів БПЛА є критично важливою.
У MK Foundation підкреслюють, що кожен автомобіль перед передачею проходить повне технічне обслуговування і ремонт. Транспорт передається військовим у повністю справному стані та з повним баком пального, щоб його можна було використовувати одразу після отримання.
Автомобілі вже працюють на Харківському, Донецькому, Запорізькому, Сумському та Дніпропетровському напрямках, де потреба у транспорті залишається критичною.
MK Foundation — це благодійна ініціатива бізнесмена Максима Кріппи, заснована у травні 2022 року. Організація не збирає донатів та працює за рахунок приватного капіталу. Основний напрям діяльності — забезпечення Сил оборони України транспортними засобами.
Всього з початку 2022 року на благодійну допомогу було витрачено майже 1 млрд грн.