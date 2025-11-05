Модернізовані КАБи Росії долітають до 200 км: що відомо про нову зброю

КАБ / © скриншот з відео

Реклама

Росія почала використовувати модернізовані керовані авіаційні бомби, здатні долітати до 200 кілометрів. Це новий виклик для української системи протиповітряної оборони, яка й без того працює на межі можливостей.

Про це пише Financial Times.

Російські КАБи тепер оснащені реактивними двигунами, що суттєво збільшує їхню дальність. Знімки бомби, яка вразила Полтавщину, свідчать про використання китайського турбореактивного двигуна, який можна придбати на платформі Alibaba приблизно за 18 тисяч доларів.

Реклама

У жовтні повідомлялося про удар реактивної бомби UMPB-5R по місту Лозова на Харківщині. Снаряд пролетів рекордні 140 кілометрів, вибухнув у житловому кварталі, спричинивши пожежу та поранення шести людей. Подібні удари зафіксовані також у південних регіонах України.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, за своїми характеристиками ці бомби наближаються до крилатих ракет. Українська ППО може їх перехоплювати, але ресурси обмежені, адже країна щодня відбиває хвилі дронів і ракет, які атакують енергетичну інфраструктуру.

Посилення російських повітряних атак збігається з провалом дипломатичних зусиль щодо припинення війни. Експерти вважають, що Кремль робить ставку на виснаження української енергосистеми та послаблення оборони через масовані комбіновані атаки.

Нагадаємо, Росія розпочала серійне виробництво нових авіаційних бомб з модулями УМПК, здатних вражати цілі на відстані до 200 кілометрів. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, ці боєприпаси (відомі як «Грім-1» або «Грім-2») мають підвищену завадостійкість. Це дозволяє російським літакам завдавати ударів по великих містах України, як-от Дніпро, не заходячи в зону дії української ППО.