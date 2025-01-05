Морські дрони з ракетами: як ГУР удосконалило озброєння проти російської авіації

За словами експерта, активне використання безекіпажних катерів та морських дронів змусило російську сторону шукати способи протидії. Основним інструментом стала авіація, оскільки дрони вразливі до атак з повітря.

Цього тижня Головне управління розвідки (ГУР) повідомило про історичну подію — український морський безекіпажний катер вперше збив два російських гелікоптери за допомогою ракет.

Про технічний розвиток морських дронів розповів Володимир Заблоцький, військово-морський експерт та оглядач видання Defence Express, в ефірі “Громадського радіо”.

За словами експерта, активне використання безекіпажних катерів та морських дронів змусило російську сторону шукати способи протидії. Основним інструментом стала авіація, оскільки дрони вразливі до атак з повітря.

“Катери завжди були уразливими до дій авіації, особливо безекіпажні. Противник використовував таку тактику, і ми були змушені відповісти”, — пояснює Заблоцький.

Ракета Р-73. / Фото: Вікіпедія

Українські дрони отримали ракети малої дальності Р-73, які раніше використовувалися у винищувачах. Це старі радянські ракети класу “повітря-повітря”, які залишилися на складах після зняття з озброєння. Перші випробування, однак, були невдалими.

“У травні 2024 року катер із двома ракетами вирушив на завдання, але був обстріляний з гелікоптера. Катер встиг випустити одну ракету, але вона не влучила”, — згадує експерт.

Після невдачі систему озброєння модернізували. До складу групи дронів почали додавати катери з кулеметами для захисту від гвинтокрилів. Також ГУР вдосконалило ракети Р-73, зробивши їх стійкими до теплових пасток, які зазвичай відводять ракети від цілі.

“Два прямі влучання — це дуже багато. Це підтвердило, що ракети боєздатні”, — підкреслив Заблоцький.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони повідомили, що в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8. Ще один ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.