Москва може застосувати ядерну зброю масштабніше, ніж усі очікували – доповідь

Ядерна зброя

Згідно з останнім аналізом британського аналітичного центру Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), Росія має серйозні мотиви для застосування потужнішої ядерної зброї на тлі нарощування ракетних арсеналів та посилення протиповітряної оборони Заходу.

Про це пише Newsweek.

У доповіді, опублікованій у вівторок, йдеться, що ядерна стратегія Росії зараз переживає критичний переломний момент. Москва вважає, що зростання можливостей НАТО у протиповітряній обороні може ускладнити використання ядерної зброї у контрольованому режимі під час регіонального конфлікту. Через це Росія, за даними RUSI, має потужний стимул застосувати ядерну зброю у масштабах, більших за “дозовані” варіанти.

Підкреслюється, що ядерна зброя стратегічного рівня, розташована на міжконтинентальних балістичних ракетах, підводних човнах та бомбардувальниках, здатна знищувати цілі цілих міст. Ця зброя регулюється міжнародним Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-ІІІ), термін дії якого закінчується на початку 2026 року.

У той же час, тактична (нестратегічна) ядерна зброя, що має меншу потужність і призначена для застосування безпосередньо на полі бою, становить серйозну загрозу. За оцінками західних експертів, Росія має від 1000 до 2000 таких боєголовок, у той час як США володіє близько 200 одиниць такої зброї, половина з яких розміщена у Європі.

В останні місяці Москва посилює військову активність: у серпні 2024 року Президент Володимир Путін анонсував передачу Білорусі ракет середньої дальності “Орешник”, а у листопаді 2024 року Росія провела випробування нової ракети, запущеної через територію України.

Крім того, у листопаді 2024 року Росія оновила свою ядерну доктрину, розширивши можливість застосування ядерної зброї у відповідь на напад зі сторони неядерної держави, якщо її підтримує ядерна країна.

Зазначається, що у попередній адміністрації США ядерна стратегія орієнтувалась на більшу гнучкість у застосуванні ядерної зброї, зокрема на модернізацію боєголовок малої потужності для ракет “Трайдент”. США почали розгортати такі боєголовки на початку 2020 року.

Відомі експерти Джон Вольфстал, Ханс Крістенсен і Метт Корда у червневій статті в Washington Post наголосили, що сучасні тенденції повертають світ до найнебезпечніших ядерних концепцій холодної війни: включаючи ідеї про “обмежені” ядерні війни з малопотужною зброєю, а також розробку нових типів надпотужних ракет і повернення заборонених раніше класів озброєння.

Нагадаємо, Росія відмовилась від мораторію на ракети. Від початку цього року РФ суттєво наростила виробництво дронів і ракет, наголошують американські аналітики.