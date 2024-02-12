Москві і Петербургу приготуватися?: Федоров анонсував тисячі дронів дальньої дії

За словами міністра, 2023 року рівень виробництва дронів та постачань в Україні зріс у понад 120 разів.

Україна 2024 року виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних завдавати глибокі удари по Росії. Україна також вже має до 10 компаній, які виготовляють безпілотники, здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

Про це віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів у інтерв’ю Reuters.

Федоров розповів про воєнну індустрію безпілотників і розкрив нові подробиці про цей сектор після серії атак українських дронів на російські нафтові об’єкти в останні тижні.

Українські дрони великої дальності

"Категорія безпілотних літальних апаратів-камікадзе великої дальності зростає з радіусом польоту 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало... взагалі", – зазначив міністр.

За його словами, нещодавня серія ударів на нафтових об’єктах продемонструвала успіхи уряду у швидкій дерегуляції ринку дронів і збільшенні фінансування для нього, при цьому держава виступає як венчурний інвестор.

Федоров повідомив, що близько 2,5 млн дол. було виділено стартапам у сфері військових технологій через ініціативу BRAVE1, започатковану урядом 2023 року. Цього ж року цю суму планується збільшити приблизно вдесятеро.

"Будемо боротися за те, щоб фінансування ще більше збільшилося", – сказав очільник Мінцифри.

Більшість виробників дронів в Україні є приватними. Федоров сказав, що лише одна з 10 компаній, чиї дрони можуть літати аж до регіонів навколо Москви чи Санкт-Петербурга, була державною.

Рівень виробництва дронів в Україні

За словами Федорова, рівень виробництва дронів та постачань в Україні зріс більш ніж у 120 разів 2023 року. Міністр погодився з оцінкою начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова про те, що Київ досяг "певного паритету" з Москвою у виробництві безпілотників дальньої дії.

"Нам потрібно діяти антибюрократично. Це суть прориву у війні технологій. Ми продовжуватимемо робити на це ставку, працювати в цьому напрямку. Тому що технології дійсно можуть нас врятувати", – сказав міністр, звернувши увагу на нестачу артилерійських снарядів, з якою стикаються українські війська.

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Віцепрем’єр повідомив, що загалом 2023 року року було замовлено понад 300 тис. безпілотників різних типів і понад 100 тис. відправлено на фронт. Ці цифри не охоплюють волонтерські постачання, які зробили "значний внесок".

"Ми зняли оподаткування комплектувальних БПЛА, спростили процедуру укладання контрактів, процедуру виведення з експлуатації. Тобто ми взяли всі блокування, з якими стикалися приватні компанії, і за пів року їх усунули, ухваливши всі необхідні закони та постанови", – розповів Федоров.

Видання вказало, що українська індустрія дронів значною мірою залежить від комплектувальних із закордону, зокрема з Китаю, який багато хто вважає союзником Росії. Український міністр зазначив, що були спроби локалізувати виробництво комплектувальних:

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"Тому я думаю, що якщо ми продовжимо цю тенденцію, до кінця цього року у нас буде багато компаній, які вже виробляють більше 50% своїх компонентів на місцевому рівні".

За словами Федорова, сплеск нещодавнього виробництва створив таке навантаження на логістику, що довелося швидко вносити зміни, щоб запобігти тривалим затримкам постачань.

У грудні 2023 року постачання дронів були в 50 разів більшими, ніж за весь 2022 рік

"Тільки в грудні постачання дронів були в 50 разів більші, ніж за весь 2022 рік. Тільки уявіть, система була до цього неготова, і, думаю, логістика не усвідомлювала, що такі обсяги можливі", – сказав віцепрем’єр.

Приватний сектор в Україні також стримувався державною монополією на виробництво боєприпасів для безпілотників. Однак, як нагадав Федоров, три місяці тому була ухвалена постанова про припинення держмонополії, а пізніше була припинена і окрема монополія на виготовлення артилерійських снарядів і ракет.

"За останні три місяці понад 20 підприємств вже пройшли перевірку і тепер можуть здавати боєприпаси державі", – сказав очільник Мінцифри.

Він також поінформував, що Україна підготувала 20 тис. операторів дронів від початку 2023 року, коли запустила програму надання грантів на військову підготовку у приватних школах. Таких шкіл було 20.

"Ми платимо за кожного військового, який приходить до цих шкіл. Зараз у нас є план зробити це більшою державною програмою і окремо модернізувати, оновити кілька навчальних центрів і зробити так, щоб вони працювали на високому рівні", – поділився міністр.

Нагадаємо, у грудні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виготовить мільйон дронів 2024 року. Після цього Федоров сказав, що Україна може виготовити навіть більше, ніж мільйон FPV-дронів. Крім того, передбачені інші категорії безпілотників.

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