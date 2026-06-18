Москві приготуватись?: Україна за крок до того, щоб запускати рої ракет "Рута" по окупантах

Бойовий ШІ Hivemind

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Російським містам варто приготуватися приймати удари за зруйновані українські міста й життя, яких уже не повернути. Адже Україна вже за крок до того, аби запускати десятки нових ракет «Рута» по РФ.

Більше про це пишуть Defence Express.

Скоро на Росію полетять рої ракет «Рута»: що відомо

Оборонні технологічні компанії Shield AI та Destinus провели успішні випробування, під час яких відпрацювали роботу бойового ШІ Hivemind. Саме на такому штучному інтелекті працюватиме ракета «Рута».

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Штучний інтелект інтегрували на дрони різних типів, які будуть завдавати ударів по Росії. Під час випробувань підтвердили можливість автономного керування бойовими дронами на основі штучного інтелекту.

Випробування інтеграції ШІ у дрони тривали у три етапи. Фахівці протягом двох місяців інтегрували бойовий ШІ Hivemind від Shield AI на безпілотники Hornet. Під час польотів дрон продемонстрував здатність самостійно коригувати та оновлювати маршрут відповідно до поставленого завдання.

На другому етапі сформували повноцінний розвідувально-ударний контур. До процесу залучили розвідувальні БпЛА V-BAT, які були ретрансляторами зв’язку та передавали польотні завдання на ударні дрони.

Оновлена версія Hornet Block 2 показала себе як багатофункціональну платформу, що може не тільки вражати цілі, а й перехоплювати їх. Це відкрило можливість створення автономного рою БпЛА, який зможе одночасно зачищати землю та небо в межах однієї місії.

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Під час третього етапу оборонні компанії повністю відпрацювали весь цикл бойового вильоту — з автоматичним плануванням з наземної станції, польотом з відстеженням рельєфу місцевості та зміною цілей безпосередньо у повітрі, а також з виконанням протизенітних маневрів.

Головною метою цих тестувань є перенесення відпрацьованих технологій на ракету-дрон «Рута».

«На наступному етапі ці можливості будуть перенесені на платформу Ruta від Destinus в Україні, що дозволить здійснювати скоординовані ударні дії між V-BAT і декількома системами Ruta», — повідомляють розробники.

Точні терміни наступних випробувань поки не розголошують. Однак пройти три етапи випробувань нового ШІ вдалося протягом кількох місяців. Тож цілком можливо, що на Росію полетять рої ракет «Рута» на базі штучного інтелекту вже до кінця цього року.

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Українські ракети: останні новини

Нагадаємо, в Україні презентували нову вітчизняну розробку для потреб оборони — ракету DART від компанії Center of Innovative Technologies Program. Як повідомляє Мілітарний, головною особливістю цієї системи є запуск зі стратосферних аеростатів на висоті від 12 до 18 кілометрів.

Таке рішення суттєво ускладнює виявлення ракети та підвищує ефективність її застосування в умовах сучасної війни.

Важливою перевагою DART є її стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, які активно застосовує Росія на фронті. Ракета зберігає працездатність навіть в умовах глушіння сигналів.

Наразі ракета проходить етапи підготовки до подальшої сертифікації та потенційного впровадження у сектор оборони.

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