"Можемо об'єднати зусилля з Європою": авіаційний експерт про потенціал українських безпілотників

Українські безпілотники це про якість, а російські - про кількість. Наші воїни постійно збивають їх, але вони все одно зявляються в повітряному просторі.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії-виробника РЕБ.

За словами експерта, наші БпЛА мають великий спектр корисного навантаження. На малих системах можна використовувати серйозні технології.

"У нас є прекрасні можливості, нам є про що спілкуватися з Європою. Ми можемо об'єднати зусилля. Це допоможе нам виробляти більше, якісніше. І мати доступ до російських грошей, які зараз заморожені у ЄС", - зазначив Храпчинський.

На його думку, це може допомогти нам більше, ніж раніше допомагали США.

Раніше у ГУР повідомили, що країна-агресорка Росія планує запустити по Україні одночасно 500 "Шахедів" та інших безпілотників.

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