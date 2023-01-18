"Можливо наприкінці тижня": у Білому домі анонсували новий пакет військової допомоги Україні

В Адміністрації США відмовились відповісти, чи включатиме пакет танки для українців

У Білому домі заявили, що про додаткову допомогу Україні може бути оголошено вже наприкінці цього тижня.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає CNN.

"Сполучені Штати надуватимуть додаткові пакети допомоги у сфері безпеки, додаткові озброєння та засоби для України – можливо, вже наприкінці цього тижня", – сказав він.

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Водночас Кірбі не відповів на запитання, чи включатиме пакет танки для українців.

Він заявив що не "хоче випереджати речі, про які ми ще не оголосили", але він сказав, що США зосереджені "на тому, щоб переконатися, що ми даємо Україні те, що їй потрібно в боротьбі, в якій вони перемагають".

"Ми продовжуватимемо надавати допомогу, щоб вона найбільше відповідали потребам України, і якщо ми не зможемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками та партнерами, щоб побачити, чи зможуть це зробити вони", — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що держава приєднається до американсько-німецької ініціативи щодо передавання Україні ЗРК Patriot.

Тако раніше речниця Білого дому Карін Жан П'єр заявила, що президент США Джо Байден буде виконувати свої обіцянки, які він дав Володимиру Зеленському, щодо постачання систем ППО Україні для захисту від російських атак.

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