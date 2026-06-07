"Ми будемо ближче і ближче": Зеленський анонсував українську балістику та удари по Москві й Петербургу

Зеленський розповів про виробництво українських ракет і дронів / © Сайт президента України

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна значно посилила власне виробництво озброєння за час повномасштабної війни та вже близька до створення власних балістичних ракет.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News, коментуючи масовані російські атаки та потребу України в системах ППО Patriot.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що український військово-промисловий комплекс впритул наблизився до створення власних балістичних ракет. Водночас Україна масштабувала виробництво безпілотників і вже зараз дає відчути наслідки війни жителям Москви та Санкт-Петербурга, адже російський диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили.

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За словами Зеленського, Росія щодня атакує Україну сотнями безпілотників і ракет.

«Щодня, якщо це не масована атака, у нас зазвичай летить 300 безпілотників. Якщо це масована атака, ми маємо понад 600. Це може бути 800, 850 безпілотників, плюс іноді 40 ракет», — заявив президент.

Він наголосив, що Україна була змушена адаптуватися до війни та розвивати власний оборонний сектор.

«За кілька років війни та масованих атак ми навчилися, ми вивчали і ми виробляли. Ми виробили багато різних безпілотників і різних ракет», — сказав Зеленський.

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Зеленський про створення балістичної зброї

Президент також повідомив, що Україна вже наблизилася до створення власної балістичної зброї.

«У нас досі немає балістичних, але зараз ми на шляху до цього. Ми дуже близькі», — заявив глава держави.

За словами Зеленського, нині в Україні працюють сотні оборонних компаній, яких до повномасштабної війни фактично не існувало.

«Зараз ми маємо понад 400 компаній. До війни їх у нас не було. Але зараз це сотні компаній, і десятки з них сильні. Найсильніші у світі — їх уже десятки», — зазначив президент.

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Він додав, що частину виробництва Україна була змушена розміщувати під землею та за межами країни.

«Ми виробляли під землею. Ми виробляли скрізь, навіть не лише в нашій країні», — сказав Зеленський.

Президент також підкреслив важливість підтримки союзників та санкційного тиску на Росію.

«Підтримка союзників — це добре. Санкції — краще. Іноді санкції проти тіньового флоту та енергетики, газу, нафти — це дуже сильні кроки», — заявив він.

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Росія реагує лише на силу

«Путін розуміє тільки тоді, коли на нього чиниться тотальний тиск, коли ви сильні, коли ваші відповіді сильні», — сказав президент.

За словами Зеленського, жителі великих російських міст звикли не помічати того, що відбувається в інших регіонах чи в Україні, але тепер війна торкнеться і їх:

«Тому ми спробували показати їм, що ми будемо все ближче і ближче, і ми повернемо їхню війну на ту територію, звідки ця війна прийшла до нас», — сказав він.

Нагадаємо, далекобійні удари України влучають по ключових елементах російської воєнної машини — нафтовій інфраструктурі, тіньовому флоту та логістиці. Експерти вважають, що це переводить війну в нову фазу й позбавляє Росію відчуття безпечного тилу. Тож війна в Україні вступає у нову фазу.

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