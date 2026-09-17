"Ми не шукаємо конфлікту з Росією": Сікорський розкрив плани Польщі щодо найбільшого пакету допомоги Україні

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія посилює дії, які, за його оцінкою, перебувають на межі між гібридною війною та відкритою агресією. Тож, Польща готує найбільший пакет допомоги Україні.

Про це він сказав в ефірі польського радіо.

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За словами Сікорського, Польща очікує подальшої ескалації. Він зазначив, що гібридна війна Росії вже має «кінетичний» характер.

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«Ми очікуємо подальшої ескалації цієї гібридної війни, яка вже має кінетичний характер», — сказав польський міністр.

Він звернув увагу на випадки, коли озброєні безпілотники та ракети залітають у повітряний простір Польщі. За його словами, подібні інциденти відбуваються і в Литві, а удари по цілях поблизу польського кордону настільки близькі, що їх чути на території Польщі.

«Росія очевидно ескалює, тому ми маємо готуватися», — заявив Сікорський.

Сікорський назвав дії, які вважає ескалацією

На запитання, що саме він має на увазі під ескалацією, глава польського МЗС навів низку прикладів. Серед них він назвав закладання вибухівки, відправлення безпілотників до міжнародного аеропорту, спробу підпалити пасажирський літак, підпал торговельного центру у Варшаві та діяльність «ескадронів смерті», які, за його словами, вбивають людей.

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«Це акти на межі гібридної війни і просто агресії», — сказав Сікорський.

Водночас польський міністр наголосив, що Варшава не має наміру піддаватися залякуванню з боку Москви.

«Ми не дамо себе залякати», — заявив він.

Сікорський також повідомив, що Польща готує масштабний пакет допомоги Україні. За його словами, чим сильніше Росія атакує Україну, тим більшою має бути солідарність із Україною та українцями.

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«Ми не шукаємо конфлікту з Росією»

Коментуючи свої попередні заяви про співвідношення сил між НАТО та Росією, Сікорський наголосив, що Альянс є оборонним союзом.

«Ми, звичайно, не шукаємо конфлікту з Росією. Це Росія нападає на своїх сусідів і нам погрожує», — сказав він.

За словами Сікорського, країнам НАТО варто усвідомлювати власні можливості. Він навів порівняння економічного та військового потенціалу Росії, ЄС і НАТО.

Зокрема, Сікорський заявив, що ВВП за паритетом купівельної спроможності становить близько 7,5 трлн доларів у Росії, тоді як економіка ЄС, за його словами, оцінюється у 30 трлн доларів, а країн НАТО загалом — у 65 трлн доларів.

Він також порівняв кількість винищувачів: за наведеними ним даними, у Росії їх близько 860, у ЄС — 1,6 тис., а в НАТО загалом — 4,5 тис. Окремо Сікорський зазначив, що країни НАТО мають близько 1,1 тис. винищувачів п’ятого покоління, тоді як Росія — близько 40.

Сікорський: Росія могла повірити у власну ілюзію

Окремо глава польського МЗС висловився про ядерні погрози з боку Росії. За його словами, російські генерали погрожують Польщі ядерною війною вже близько 20 років.

Сікорський заявив, що Росія має перевагу у сфері стратегічного ядерного стримування, однак, на його думку, можливості застосування цієї переваги обмежені.

Він також припустив, що Росія могла повірити в те, що інші держави не чинитимуть опору, що, за його словами, стало одним із чинників, які підштовхнули Москву до повномасштабного вторгнення в Україну.

Сікорський нагадав, що російські військові на початку вторгнення нібито взяли із собою парадну форму, розраховуючи на швидке завершення війни та парад у Києві.

«Росіянам потрібно заздалегідь пояснювати, що якщо вони здійснять агресію, якої ніхто не бажає, ми робитимемо те, що робили наші предки протягом поколінь. Ми захищатимемо польську свободу», — заявив польський міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нова атака російського безпілотника поблизу українського Ягодина сталася у символічну для Польщі дату, а саме, 17 вересня, в день, коли 1939 року Радянський Союз розпочав вторгнення до Польщі.

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