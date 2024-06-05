На деяких рубежах виїжджали першими: військовий порівняв західні та українські танки

Військовий ЗСУ, танкіст Дмитро Балабуха порівняв західні танки Abrams і Leopard проти вітчизняного Т-64. За його словами, не можна сказати, що у західних танків якась "суперброня".

Про це він розповів в інтерв’ю УП.

Як зазначив Балабуха, на деяких рубежах військові виїжджали першими на Т-64БВ, якими був забезпечений його підрозділ, і вже після їхньої бойової роботи їм допомагали Leopard 2А5 та 2А6.

"Можу сказати, наша техніка не гірше себе показала, в деяких випадках, може, навіть і краще. Вагомий плюс Leopard – він швидший. З певними завданнями він справлявся банально краще, тому що на швидкості вривався на позиції і так само швидко залишав їх. Я б не сказав, що в західних танках якась суперброня. Ми оснащені динамічним захистом 4С20 ("Контакт" – ред.). Він, у принципі, рятує нас від всіх видів кумулятивних снарядів. В мене є екіпажі, які витримували по три влучання ПТУРа (протитанкова керована ракета – ред.), і танк повертався своїм ходом. Тому я б не сказав, що у нас захист гірший", - розповів військовий.

Танкіст додав, що бачив на полі бою, як Abrams з одного влучання "Ланцета" втрачав боєздатність і вигорав.

Якщо ж порівняти озброєння танків, то, як зазначив боєць, в українських танках гармати більшого калібру, потужніші – 120 мм, а в Abrams і Leopard 1 – 105 мм.

"Є ще такий момент: на західному танку чотири людини, а не три. Там є окремий заряджаючий (член екіпажу), тому з'являється додатковий людський фактор. У нас скрізь є механізми для заряджання, процес автоматизований, не треба втрачати час. Я кожні вісім секунд можу стріляти", - розповів військовий Дмитро Балабуха.

Нагадаємо, Сирський розповів про ситуацію на гарячих ділянках фронта – де окупанти проводять штурмові дії та намагаються наступати.

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