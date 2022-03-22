Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів": зруйновано житлові будинки

За попередньою інформацією, жертв немає.

У ніч на 22 березня російські окупанти двічі обстріляли село Мала Костромка та місто Зеленодольськ Дніпропетровської області із "Градів". У результаті було зруйновано житлові будинки.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За попередньою інформацією, жертв немає.

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Голова ОВА зазначив, що сьогодні, 22 березня, із міста Апостолово до Кривого Рогу відправиться чергова електричка для виїзду усіх бажаючих жителів.

"Тим, хто не може зупинитися у знайомих чи родичів, ми допомагаємо із розселенням. В інших напрямках ніч пройшла рівно", - розповів Вілкул.

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