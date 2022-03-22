Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з "Градів": зруйновано житлові будинки

За попередньою інформацією, жертв немає.
У ніч на 22 березня російські окупанти двічі обстріляли село Мала Костромка та місто Зеленодольськ Дніпропетровської області із "Градів". У результаті було зруйновано житлові будинки.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За попередньою інформацією, жертв немає.
Голова ОВА зазначив, що сьогодні, 22 березня, із міста Апостолово до Кривого Рогу відправиться чергова електричка для виїзду усіх бажаючих жителів.
"Тим, хто не може зупинитися у знайомих чи родичів, ми допомагаємо із розселенням. В інших напрямках ніч пройшла рівно", - розповів Вілкул.
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