На Дніпропетровщині російські окупанти з повітря атакували Синельниківський район

На Дніпропетровщині російські окупанти з повітря атакували Синельниківський район

Військові злочинці внаслідок обстрілу зруйнували об'єкти інфраструктури.

На Дніпропетровщині російські окупанти з повітря атакували Синельниківський район. Обійшлося без жертв.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова військової адміністрації області Микола Лукашук.

За його словами, військові злочинці внаслідок обстрілу зруйнували об'єкти інфраструктури.

“Вчора наші військові надали інформацію щодо взяття контролю над селами Орлове, Заградівка, Кочубєєвка. Нині, за даними Оперативного командування “Південь”, також визволено Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополине, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам’янку, Пригір‘я”, — розповів Лукашук.

Він також додав, що з кожним днем відстань між ворогом та межами нашої області з боку Криворізького та Нікопольського районів постійно зростає.

“В цілому ситуація на усіх напрямках наразі повністю контролюється українськими захисниками”, — наголосив Лукашук.

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