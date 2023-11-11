На Франківщині дві пенсіонерки придбали дрони для ЗСУ – гроші відкладали з пенсії (фото)

В Івано-Франківській області дві пенсіонерки 66 та 83 років відкладали гроші з пенсії, щоб купити безпілотники для військових ЗСУ.

Про це пише місцеве видання.

Так, жителька Рожнятова (Івано-Франківська область) Людмила Скубрієва та її тітка з Києва Галина Гіль з власних пенсій назбирали майже по 20 тисяч гривень кожна і придбали два дрони-камікадзе для українських військових.

Як пише видання, брат Людмили Скубрієвої Леонід також воював на фронті, але після поранення нині є обмежено придатним. В його тілі й досі залишилися осколки. Тому жінка, порадившись з ним, прийняла рішення про купівлю дронів.

Накопичивши грощі з пенсії, жінки звернулися до голови Рожнятівської громади з проханням допомогти у придбанні дронів. Координаційним штабом Рожнятівської громади було додано суму 7500 грн і одразу замовлено, перераховано кошти, а згодом і доставлено дрони у Рожнятів.

"Хтось воює на фронті, а ми повинні бути надійним тилом для військових. Вірю, що ці дрони допоможуть зберегти життя нашим хлопцям і зможуть нищити техніку ворога", - каже пані Людмила.

Два дрони-камікадзе вже в дорозі до 10 ОГШБ "Едельвейс".

Нагадаємо, експерт оцінив шанси ЗСУ щодо звільнення лівого берега Херсонщини.

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