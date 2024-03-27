На фронті російські та українські інженери змагаються за танки Strv 122 – Forbes

На війні команди російських та українських інженерів змагаються за повернення пошкоджених танків Strv 122 (Stridsvagn) на території біля Тернів на Донеччині.

На фронті у Донецькій області, на схід від села Терни, є ділянка, де 21-ша окрема механізована бригада (ОМБр) та прилеглі частини стримують мотострілецькі полки армії РФ. За кілька місяців запеклих боїв 21-ша ОМБр, яка переважно використовує шведські танки Strv 1226, втратила щонайменше 7 із 10 таких танків, які є варіантами німецького Leopard 2A5.

Про це пише оглядач Девід Екс у статті Forbes.

"Більшість Strv 122 були підбиті на цій ділянці біля Тернів", — пише автор.

Проте, за даними аналітиків Oryx, ЗСУ втратили лише один танк Strv 122. Інші просто були "покинуті" після того, як їхні екіпажі залишили борт після ударів, завданих комбінацією мін, протитанкових ракет і FPV-дронів.

Також читайте Війна в кредит чи аналог лендлізу: коли та як саме Україна може нарешті отримати американську зброю

Таким чином, залишилося шість Strv 122, здебільшого на полях за межами Тернів. Інженери української та російської армій змагаються за те, щоб забрати важкоозброєні, товстоброньовані танки.

Як пише Девід Екс, українці хочуть забрати Strv 122 з поля бою, щоб відправити їх на ремонт до Литви. Росіяни хочуть отримати Strv 122, щоб оглянути їх і, можливо, виставити їх як військові трофеї.

Проте українські військові поки виграють перегони з відновлення танків.

Досліджуючи супутникові знімки поля бою навколо Тернів на Донеччині, аналітик Ендрю Перпетуа нещодавно дійшов висновку, що з п’яти Strv 122, кинутих українцями зовсім нещодавно, три вже відбуксировано.

"Імовірно, Україною", – написав Перпетуа.

Один із незнайдених Strv 122 лежить уздовж дороги з Тернів, всього за 1,6 км на захід. Інший незнайдений Strv 122 може стати другим списаним танком танкової роти 21-ї бригади.

Дві російські броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ зачепили танк Strv 122 і почали тягнути його на схід до російських ліній, приблизно за 1,6 км.

Вони пройшли пів дороги, перш ніж українська 12-та бригада спеціального призначення "Азов" їх помітила.

Оператори дронів бригади "Азов" спершу націлили на головну БРЕМ росіян. Дрон із вибухівкою влучив у задній дизельний двигун БРЕМ.

Два FPV-дрони уразили головну БРЕМ біля двигуна; третій FPV влучив у моторний відсік БРЕМ, але, очевидно, не завдав великої шкоди. Четвертий FPV кружляв навколо "зупиненого потягу" транспортних засобів, оглядаючи нагромадження.

Зі своїм "призом" – Strv 122 – росіяни зайшли не дуже далеко: можливо, пів дороги до своїх позицій на схід від Тернів.

За тиждень Ендрю Перпетуа помітив, що Strv 122 досі там, а БРЕМ – ні.

"Можливо, неушкоджена (БРЕМ) евакуювала пошкоджену і залишила танк Strv 122", – написав він.

"Але з інтенсивного втручання українських безпілотників в операцію росіян з вилучення танків стає очевидним, що 21-ша бригада – і її союзники в 12-й бригаді та інших підрозділах – не збираються відпускати рідкісні Strv 122. Не без бійки. Залишається побачити, як швидко технічні працівники литовської майстерні Strv 122 зможуть відремонтувати три пошкоджені танки, які українці нещодавно забрали з передової. Брак запчастин для танків німецької розробки означає, що працівникам зазвичай потрібні місяці, щоб відремонтувати пошкоджені в боях Strv 122 або Leopard 2", – резюмує автор.

Stridsvagn 122 – це основний бойовий танк Швеції, він представляє ліцензійний варіант німецького танка Leopard 2, в конструкцію якого внесені різні зміни. Як основне озброєння на танк встановлюється 120-мм гладкоствольна зброя Rheinmetall L44. Вона може вести вогонь бронебійними підкаліберними снарядами та універсальним кумулятивним.

Також в Stridsvagn 122 посилена ходова частина, передня частина танка оснащена додатковими модулями бронювання, а дах захищений від атак зверху. На танку встановлена французька система пуску димових гранат GALAX, що дозволяє відстріл фугасних та спеціальних боєприпасів.

Нагадаємо, воїни ППО розповіли, як працює американський ЗРК на Донеччині (фото, відео).

Читайте також провідні новини дня: