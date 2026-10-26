На крок ближче до збиття балістики: Україна виконала свої завдання з розробки ракети Freyja

Україна завершила свою роботу над ракетою Freyja / © Associated Press

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Україна повністю виконала свій обсяг завдань у межах спільного європейського проєкту з розробки протибалістичної ракети Freyja.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 26 жовтня, пишуть у компанії Fire Point.

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Україна виконала свої завдання щодо розробки ракети Freyja

Зараз Україна очікує фіналізації робіт від ще 10 країн-партнерів, які беруть участь у розробці Freyja.

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Володимир Зеленський звернувся до іноземних колег із закликом пришвидшити процеси, щоб якомога швидше розпочати практичні випробування нової системи перехоплення балістичних цілей.

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Нагадаємо, в Повітряних силах ЗСУ повідомили про критичну нестачу ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot. Через високу інтенсивність російських атак Україні потрібні сотні таких ракет для ефективного захисту від балістичних ударів, водночас станом на 7 жовтня у запасі залишалося лише 10 одиниць.

Лише за тиждень Росія застосувала проти України понад 80 балістичних ракет, більшість із яких була спрямована на Київ. Для гарантованого збиття однієї такої цілі за стандартом потрібно дві ракети, але через дефіцит українські військові пристосувалися і в деяких випадках використовують по одній ракеті на ціль.

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