На окупованих територіях півдня активізувалися партизани: люди вже чекають на повернення української влади

На окупованих територіях півдня активізувалися партизани: люди вже чекають на повернення української влади

На території тимчасово окупованого півдня України активізуються українські партизани.

Зокрема, у телефонній розмові, яку перехопили військові розвідники, жителька захопленого Мелітополя розповідає російському військовому про ситуацію в курортній Кирилівці.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За словами жінки, у Кирилівці окупанти розміщують БТРи просто на базах відпочинку. Крім того, росіяни не дозволяють бізнесу працювати, внаслідок чого у селищі піднімається партизанський рух.

"Народ знаєш як окрисився? Там зараз знову партизани в Кирилівці підіймаються. Навіщо так робити? Зрозуміло, що вже не віддадуть. А забрати аптеки? Зараз людям жити нема на що. Хотіли поторгувати, доки є можливість. А їм нічого, як хочеш, так і живи", - сказала жінка.

За словами мешканки Мелітополя, до приходу російських окупантів такого не було, тому люди вже чекають повернення української влади.

"Там кажуть за наших бендерів. А ми б хотіли тих бендерів сюди повернути, щоб вони сюди прийшли. Тому що так нас ніхто не ображав", - наголосила жінка.

Нагадаємо, у перехопленій СБУ розмові окупантів один з російських командирів розповідає своїй матері, що вони нібито "взяли" с. Довгеньке Ізюмського району на Харківщині, однак насправді це не так. Російські командири брешуть вищому керівництву у Росії про свої начебто "перемоги" в Україні. В іншому разі, за провал завдання їх очікує в'язниця.

Читайте також: