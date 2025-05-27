На озброєнні ЗСУ з’явився "Антидроновий пістоль": що про нього відомо

Антидроновий пістоль / © facebook.com/theministryofdefence.ua

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Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації в Збройних силах України новий індивідуальний засіб боротьби з повітряними безпілотниками — український «Антидроновий пістоль».

Про це повідомляють у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

«Антидроновий пістоль» — це компактний пристрій радіоелектронного захисту, призначений для створення електромагнітних завад, які блокують канали управління та передачі відеосигналу ворожих безпілотників. Завдяки цьому пристрій ефективно перешкоджає роботі дронів, що використовуються противником для розвідки чи атак.

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Вага «Антидронового пістоля» — трохи більше одного кілограма, а виготовлений він у монолітному формфакторі, що робить його зручним для індивідуального використання військовослужбовцями на полі бою. Це дозволяє оперативно реагувати на загрози з повітря та підвищує ефективність захисту особового складу та техніки.

Впровадження таких українських розробок у ЗСУ свідчить про постійне оновлення арсеналу засобів протидії сучасним викликам, що виникають у зоні бойових дій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ отримали новий безшумний роботизований комплекс CRAB-LS, та розповідали які характеристики техніки.

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