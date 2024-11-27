На озброєння ЗСУ надійшов новий бронетранспортер "Oncilla-Shturm": характеристики техніки

Бронетранспортер «Oncilla-Shturm», оснащений передовими технологіями та потужною бронею, вже готовий до використання на полі бою.

Міністерство оборони України прийняло на експлуатацію бронетранспортер "Oncilla-Shturm", вітчизняну бронемашину, яка призначена для виконання різноманітних завдань.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Бронетранспортер «Oncilla-Shturm» розрахований на трьох членів екіпажу та шістьох десантників. Він оснащений автоматичною коробкою передач і потужним турбодизельним двигуном, що разом забезпечують хороші швидкісні та ходові характеристики. Запас пального дозволяє проїхати понад 700 км без дозаправки.

Що стосується захисту, броня та конструктивні особливості цієї машини гарантують безпеку екіпажу та десанту в умовах обстрілу з стрілецької зброї, потрапляння уламків та наїздів на вибухонебезпечні предмети.

Бронетранспортер «Oncilla-Shturm» оснащений кількома корисними системами, такими як автоматична система підкачки шин, гідропідсилювач керма, кондиціонер з обігрівом, автоматичне пожежогасіння, фільтровентиляція та лебідка. Для захисту та оборони він оснащений дистанційно керованим бойовим модулем з великокаліберним кулеметом. Крім того, цей бронетранспортер може бути виготовлений у різних модифікаціях, залежно від потреб.

Основні характеристики бронемашини "Oncilla-Shturm"

Екіпаж складається з 3 членів та 6 стрільців.

Запас пального дозволяє подолати більше 700 км.

Машина оснащена потужним турбодизельним двигуном, автоматичною коробкою передач, системою автоматичної підкачки шин, системою пожежогасіння та кондиціонером.

Броня захищає від обстрілів та вибухів.

Озброєння включає дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.

Нагадаємо, після дострокових виборів у Німеччині та зміни голови федерального уряду Україна може отримати далекобійні німецькі ракети Taurus. Однак, це станеться не раніше квітня 2025 року.

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