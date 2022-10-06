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На виїзді з Маріуполя зафіксували колону вантажівок з окупантами

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На виїзді з Маріуполя зафіксували колону вантажівок з окупантами

Фото: Associated Press

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували колони ворожої техніки та скупчення живої сили.

У четвер, 6 жовтня, на виїзді з Маріуполя помітили п’ять вантажівок з російськими окупантами. Автомобілі рухалися до окупованого Донецька. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, вантажівки мають позначка "О". Окупанти мають червоні стрічки.

Крім того, чиновник повідомив, що у селі Заря Маріупольського району в приміщенні сільської школи розташовано понад 200 окупантів. Дітей відправили додому на "дистанційне навчання з техничних причин".

Як повідомлялося, деякі з колаборантів тимчасво захопленої Херсонщини вже перевезли свої сім'ї до анексованого Криму.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
4017
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