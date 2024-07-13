На війні в Україні набирає обертів "гаряча зброя": у Forbes розкрили деталі

Перевагою незвичної зброї є те, що вона може перебувати дуже близько до цілі.

На фронті в Україні "починає заявляти про себе" новий тип зброї. Зазначається, що боєприпаси, що добре підходять для унікальних можливостей невеликих дронів.

Про це пише Forbes.

За даними видання, військові почали використовувати терміт, який здатний пропалити метал.

Термін горить тому, що кисень, який міститься в іржі, сильніше притягається до алюмінію, ніж до заліза, тому йому не потрібен кисень ззовні, і він буде горіти під водою.

"Досягаючи температури близько 4 000F, термітна реакція має тенденцію розплавляти все, до чого торкаються", - йдеться в повідомленні.

Перевагою зброї є те, що на відміну від інших типів зброї, терміт повинен перебувати дуже близько до цілі.

"Саме тому термітні гранати AN-M14 армії США більше належать до класу засобів руйнування, ніж до зброї, і використовуються для "пошкодження, знерухомлення або знищення транспортних засобів, систем озброєння, укриттів або боєприпасів". Невеликий дрон чудово підходить для доставки таких гранат до цілі", - пише видання.

Термін і безпілотник

Використання безпілотників і терміта - потужна комбінація, оскільки точне доставлення дрона може спрямувати терміт саме туди, де він матиме найбільший ефект. Навіть невелик акількість поєднання може спричинити велику пожежу.

"Терміт не такий ефективний проти броні, як боєголовки з кумулятивними зарядами, і не такий корисний для протипіхотного застосування, як осколкові, і не має такої потужної вибухової сили, як термобаричні конструкції. Але він дуже корисний для точних атак по легкозаймистих цілях", - йдеться в повідомленні.

У виданні зазначають, що термоміт, ймовірно, буде використовуватися все частіше.

"Металеві клітки, які росіяни почали встановлювати навколо об'єктів інфраструктури, навряд чи зможуть зупинити українців", - додали у виданні.

Зброя від США допоможе Україні розпочати контрнаступ, - Саліван

Нагадаємо, росіяни почали застосовувати на фронті нову хімічну зброю – боєприпаси з люїзитом.

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