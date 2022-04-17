Начальник ГУР Міноборони поміркував, чи вдарить РФ ядерною зброєю: "Усі це розуміють"

На думку військового це малоймовірно.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов поміркував, чи застосує Російська Федерація ядерну зброю проти України.

На думку військового це малоймовірно, оскільки навіть технічно це не так легко зробити. Про це він розповів 17 квітня в ефірі телемарафону.

"Якщо уважно спостерігаєте за публічною діяльністю російських пропагандистів та більшості офіційних осіб, вони цією ядерною дубинкою досить часто намагаються погрожувати. Але заспокойтеся всі! Це виключно погрози. Якщо Путін зовсім до кінця втратить глузд і спробує це зробити, то, по-перше, навіть технічно це не так легко зробити. Так, він може намагатися це зробити, проте досить мало ймовірно, що на це піде", – зазначив він.

Буданов додав, що це лише шантаж усього світу і "усі це розуміють".

Нагадаємо, Північна Корея запустила нову ракету та заявила про відновлення ядерних випробувань. До слова, ядерні випробування в КНДР припинили п'ять років тому.

В якому стані ядерний арсенал Росії

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