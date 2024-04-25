Надання Україні ракет великого радіусу дії ATACMS: в США внесли ясність

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател офіційно підтвердив надання Україні ракет великого радіусу дії ATACMS у попередньому пакеті допомоги.

Про це 24 квітня йшлося у заяві заступник речника Державного департаменту США в Вашингтоні, передає власний кореспондент "Укрінформу".

"Так, я можу підтвердити, що Сполучені Штати забезпечили Україну ракетами більшого радіусу дії ATACMS за розпорядженням президента", - сказав Ведант Пател.

За його словами, президент США Джо Байден у лютому віддав негласне розпорядження своїй команді, що займається питаннями нацбезпеки, відправити ці ракети українській стороні для їх застосування на суверенній території України.

Відправлення було здійснено в межах пакета допомоги, оголошеного США 12 березня, і ці ракети прибули в Україну в квітні.

"Ми не анонсували цього, щоби забезпечити оперативну безпеку України на її прохання",- повідомив Ведант Пател.

Нагадаємо, раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак вже зазначав, що ракети ATACMS у новому пакеті військової допомоги США Україна має отримати.

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