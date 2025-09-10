«Надзвичайно ефективна»: експерт Defense Express про систему ППО Skyranger

Skyranger / © uk.wikipedia.org

Україна фактично має у своєму розпорядженні сучасні системи Skyranger, які є мобільнішою модифікацією Skynex.

Про це в етері телеканалу Еспресо заявив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

«Щодо антидронових систем Skyranger від Rheinmetall, то важливо говорити не лише про назву зброї, але й про її кількість. Наразі скільки саме таких систем планують передати Україні — невідомо. Угода буде підписана найближчим часом», — пояснив експерт.

За його словами, компанія Rheinmetall частково розкриває суть контрактів, однак вартість та кількість залежатимуть від умов договору. «Сподіваюся, що щодо контракту з Україною озвучать лише загальні речі без конкретних термінів постачання, аби ворог не зміг використати ці дані», — додав Катков.

Він зазначив, що Skyranger — це найсучасніша довершена зенітна система, яка використовує програмований підрив, коли боєприпас вибухає ще перед ціллю. «Насправді це дуже складний процес, бо він відбувається з точністю до наносекунд. Вимірюється дальність до цілі, робиться постріл, фіксується швидкість снаряда і закладається час підриву. У результаті боєприпас підривається перед дроном», — наголосив експерт.

Катков підкреслив, що такі боєприпаси здатні знищувати не лише дрони-«шахеди» чи інші БПЛА, а й крилаті ракети. «Роботу Skynex, який є платформою з бойовим модулем, Повітряні сили вже демонстрували. Ефективне ураження досягається першим, другим або третім пострілом, але стандартна черга — це 10 пострілів на ціль», — уточнив він.

За словами експерта, система вже неодноразово довела свою ефективність у бойових умовах. «Європа максимально зацікавлена у стабільних поставках до України реально працюючих систем. Це дуже позитивний момент», — підсумував Катков.

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть Україні нові системи протиповітряної оборони для захисту від безпілотників.

Ми раніше інформували, що німецький оборонний концерн Hensoldt уклав контракт на постачання сучасних радарних систем Україні.