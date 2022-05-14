Наказували обстрілювати Харківщину: двом російським командирам повідомили про підозру

Двом російським командирам, які наказали обстрілювати Харківську область прокуратура повідомила про підозру.

Слідство встановило, що вони 24 лютого дали вказівку з території ї Бєлгородської області РФ обстріляти з "Градів" Харківську область.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Виконуючи злочинний наказ, підлеглі командирам російські військовослужбовці обстрілювали Харківщину. Своїми діями вони зруйнували об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки у смт Козача Лопань Харківського району та навчальний заклад Дергачівської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Російським командирам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, у Харківській області затримали 30-річного чоловіка. Він показав російським окупантам шлях із селища Старий Салтів до с. Вільхівка.

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