«Нам просто нічим збивати російські ракети»: Зеленський відверто розповів про дефіцит ракет для Patriot

Україні не вистачає ракет для комплексів Patriot / © Getty Images

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В Україні спостерігається дефіцит боєприпасів для ЗРК Patriot. Володимир Зеленський наголосив на гострій потребі в ракетах-перехоплювачах, щоб збивати російські ракети.

Про це президент заявив під час свого виступу в парламенті Данії.

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Зеленський розповів про важливість розробки нової системи ППО Freyja, яка допоможе захистити українців від російських ракет. Україна та низка європейських країн розпочали роботу над створенням цієї системи, координатором виступає Данія.

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За словами українського лідера, проблема полягає в тому, що Україна не може отримати достатню кількість американських ракет для комплексів Patriot.

«Коли ми шукаємо ракети для Patriot, щоб захистити себе, ми щоразу стикаємося з однією й тією ж проблемою: ці ракети відправляють на Близький Схід. У багатьох випадках нам просто нічим збивати російські ракети», — зазначив президент.

Дефіцит ракет до Patriot — останні новини:

Україна звернулася до партнерів із проханням невідкладно передати ракети PAC-3 для комплексів протиповітряної оборони Patriot із наявних запасів. Володимир Зеленський позитивно оцінив рішення Державного департаменту США, який дозволив Україні придбати 500 ракет-перехоплювачів PAC-3.

Водночас президент зауважив, що затримка з фактичним отриманням озброєння не відповідає нагальним потребам української протиповітряної оборони. Адже Росія продовжує систематично атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

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Зокрема, вночі проти 7 листопада Росія атакувала Київ та область 36 балістичними ракетами. Українській ППО вдалося знешкодити лише чотири з них. Україна має значний дефіцит перехоплювачів для систем Patriot. За словами Зеленського, допомогти подолати цю проблему можуть передусім Сполучені Штати.

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