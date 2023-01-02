Наша артилерія результативно використовує боєприпаси: військовий експерт про паритет у озброєнні РФ та України

Експерти все частіше говорять про рівноцінність щодо кількості пострілів.

Кількість боєприпасів у російських окупантів значно знизилася. Якщо в березні 2022 року ворог випускав по 60 тис. артилерійських боєприпасів на добу, наразі цей параметр становить 19-20 тис. Найближчим часом він може скоротитися до 10-15 тис. на добу.

Про це в ефірі телемарафону сказав головний редактор Defence Express Олег Катков.

Із посиланням на інформацію керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, Олег Катков зазначив, що в березні 2023 року наявність боєприпасів у ворога опуститься нижче рівня 30% того, що є у них на зберіганні.

"Це не означатиме, що у них взагалі не буде боєприпасів, але якщо у березні 2022 року вони випускали по 60 тис. артилерійських боєприпасів на добу, зараз цей параметр становить 19-20 тис. Найближчим часом він може скоротитися до 10-15 тис. на добу. Можливо, це буде абсолютний паритет щодо кількості пострілів, які може здійснити РФ", - зазначив експерт.

За його словами, українська артилерія вміє правильно і результативно використовувати ці боєприпаси.

"У нас є перевага в наявності автоматизованих систем управління, що підвищує точність, а також у наявності високоточного озброєння. Звичайний артилерійський 155-мм снаряд має у 1,5-2 рази більшу уламковість та вибухову речовину", - додав він.

Раніше вже йшлося про те, що Росія використовує набої 40-річної давнини та інтенсивно спалює свої запаси на полі бою.

А військовий експерт і полковник запасу Роман Світан розповів, скільки ракет залишилося у РФ.

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