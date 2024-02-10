НАТО хоче взяти на себе координацію постачання зброї до України — ЗМІ

США можуть припинити постачання зброї до України, якщо на виборах переможе Дональд Трамп.

Північноатлантичний альянс розглядає можливість взяти на себе координацію щодо постачання зброї Україні для захисту від російських агресорів.

Про це повідомляє видання Handelsblatt.

Це буде повною зміною курсу, оскільки раніше НАТО не втручалось у питання постачання зброї, залишаючи це на розсуд окремих країн-членів.

Щоб убезпечити себе від можливих змін у політиці США керівництво НАТО прагне інтегрувати формат "Рамштайн" до структур альянсу.

У НАТО заявили, що США можуть припинити постачання зброї до України, якщо на виборах переможе Дональд Трамп.

Видання повідомляє, що план інтеграції склали радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван та генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС України Дмитро Кулеба спрогнозував, чи наважиться Путін скерувати свою армію до однієї з країн НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі закликають НАТО збивати ракети і дрони над територією України.

Читайте також: