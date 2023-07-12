Навчання українських пілотів на F-16: у Нідерландах повідомили, скільки триватиме курс

Скільки часу потребуватиме навчання іншого персоналу, зокрема інженерів, міністерка оборони Нідерландів не відповіла.
Пані міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен зазначила, що навчання українських пілотів на літаках F-16 може тривати 6-8 місяців.
Про це вона заявила під час публічного форуму НАТО на полях саміту у Вільнюсі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми думаємо, що навчання пілотів може бути від шести до восьми місяців”, - зазначила пані міністр.
Водночас скільки потрібно часу на навчання іншого персоналу, зокрема інженерів, важко спрогнозувати, додала Оллонґрен.
Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться в серпні 2023 року в Данії, а регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16 буде створено в Румунії.
Додамо, що перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі вже до кінця березня 2024 року, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба напередодні.
А західні ЗМІ повідомляли, що Україна отримає перші винищувачі F-16 на початку 2024 року. Графіки постачань літаків для ЗСУ досі не визначено. Втім, хто саме передасть винищувачі, наразі незрозуміло. Це можуть бути Нідерланди й Данія.
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