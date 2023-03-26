Навіщо Росія використовує Білорусь та розміщує там ядерну зброю – американський політик про задуми Путіна

Очільник Кремля Володимир Путін заявив про розміщення ядерної зброї на території Білорусі, а це означає, що саме РБ відіграє ключову роль в багатьох задумах Путіна щодо війни проти України.

Про це "24 Каналу" розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

Юрій Рашкін нагадав, що Путін аргументував своє рішення відповіддю на запрос самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка, який нібито сам наполягав на надаванні "ядерки" РБ.

Експерт зазначив, що Лукашенко "завжди мріяв", щоб ядерну зброю застосували з його території, аби удар у відповідь прийняла саме його країна.

Рашкін також нагадав слова історика Юрія Фельштинського, який постійно наголошує на важливості ролі Білорусі в цій війні. Цей сценарій він уже описував раніше.

"Можливо, Білорусь не анексована і досі продовжує існувати як окрема держава для того, щоб з її території запустити ядерну зброю", – розповів експерт.

На його думку, йдеться про один запуск після якого буде відповідний удар.

"Крім того, Фельштинський припускав, що ми можемо побачити повторну спробу реалізації путінського плану щодо захоплення Києва. Адже йому абсолютно начхати скільки своїх людей він для цього втратить, а, можливо, він має плани із залучення до цього і білоруської армії", – зазначив експерт.

На його думку, Лукашенка потрібно знешкодити, тому що тоді у Путіна зникне можливість, до якої він довго готувався. Адже самопроголошена влада Білорусі навіть змінила свій закон, аби уможливити розміщення російської ядерної зброї.

"Це все призведе до ще більшої загрози для населення Білорусі, бо навіть, якщо владу у Лукашенка заберуть, лишається питання чи не стане Білорусь частиною Росії в такому випадку, акцентував експерт. Ми бачимо, що Білорусь грає критичну роль в цій грі в ядерну загрозу, яку так любить використовувати Путін. Адже в нього є три види зброї: мобілізовані, старі танки часів Сталіна і ядерна зброя, яку він готує на майбутнє. Тобто після українського контрнаступу?" – додав політик.

Путін погрожує світу "ядеркою"

Очільник Кремля Володимир Путін 21 лютого 2023 року оголосив, що РФ призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, укладеному зі США. Це означає обмеження таких озброєнь.

Існує експертна думка, що російське ядерне озброєння перебуває не в тому стані, щоби ним можна було погрожувати.

Тим часом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заяявив, що "загроза застосування ядерної зброї зростає з кожним днем". Причина - постачання Україні західної зброї.

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