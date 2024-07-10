"Навіть 50 – це ніщо": Зеленський назвав кількість F-16, потрібних Україні

Без необхідної кількості винищувачів українські сили не зможуть зрівняти сили з російськими в небі.

Українським військам потрібні щонайменше 128 винищувачів F-16 для того, аби зрівняти свої сили з російськими в небі.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Інституті Рональда Рейгана у США.

Глава держави зазначив, що "проблема з F-16 полягає в кількості і датах".

"Давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", – розповів Зеленський.

Він зауважив, що партнери України мають цю інформацію.

"Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян – ред.) дорівнятися у небі, це буде складно", – наголосив президент.

Нагадаємо, 1 липня міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що найближчим часом розпочнеться передавання Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

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