"Навіть дві пари таких літаків можуть здійснити переворот": експерт назвав спосіб протидії КАБам

Навіть декілька F-16 зможуть допомогти Україні значно краще захистити небо від російських ракет.

Літаки F-16, які Україна може отримати 2024 року, є найдієвішим способом для протидії російським корегованим авіаційним бомбам калібром 500 кг.

Про це в ефірі телемарафону 9 квітня сказав військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Він наголосив, що також може бути точкове полювання за допомогою систем Patriot.

"У лютому вони показали себе дуже добре. Але ж противник навчається й алгоритми зрозумілі, а ми не маємо права допустити втрату такої машини. А F-16 з ракетами дальністю 180 км на борту може 6 таких ракет брати за раз. І навіть дві пари таких літаків, не кажучи вже навіть про ескадрилью, можуть здійснити переворот. Але ця зброя має нарешті надійти", – каже Черник.

За його словами, навіть декілька F-16 здатні допомогти Україні значно краще захистити небо від російських ракет із урахуванням, що швидкість цієї машини сягає до 2400 км/год, радіус може бути від 500 до 1700 км. В боротьбі з крилатими ракетами навіть одна машина зробить якщо не революцію, то колосальний крок уперед, вважає експерт.

"Це колосальний крок уперед. І кілька таких машин можуть різко збільшити рівень збиття ворожих ракет", – пояснив він.

Черник також відзначив, що 24 літаки F-16, які Україна має отримати в червні, допоможуть Силам оборони, але не зможуть переламати перебіг війни.

"Ламає всю історію у частині воєнного протиборства машин так 120 з великим ракетно-бомбовим навантажуванням", – додав експерт.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник в ефірі “1+1” також припустив, де базувати F-16.

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