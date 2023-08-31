Найбільша атака за останні тижні: чому РФ потужно вдарила по Києву минулої ночі

Минулої ночі, 30 серпня, агресорка Росія масовано вдарили по Києву безпілотниками та крилатими ракетами. Такого потужного нападу столиця не відчувала від весни.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті проаналізували атаку.

Американські фахівці з посиланням на ЗСУ пишуть, що окупаційні російські війська запустили 28 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 і Х-55 з літаків, що діяли з авіабази Енгельс у Саратовській області та на Каспійському морі, а також 16 безпілотників Shahed 136/131 з Краснодара Краю і Курської області.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити всі 28 крилатих ракет і 15 безпілотників. Лише у небі над Києвом українські війська збили понад 20 повітряних цілей.

"Цей російський удар був значно більшим, ніж інші російські удари за останні тижні. Ймовірно, став помстою за українські удари по Московській і Псковській областях раніше вночі", - йдеться у повідомленні ISW.

Як повідомлялося, Росія вночі 30 серпня атакувала Київ крилатими ракетами та дронами. Внаслідок атаки уламки попадали в кількох районах столиці, виникли займання. Крім того, у КМВА розповіли про загиблих: - це два охоронці підприємства, на яке впали уламки.

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