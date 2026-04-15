Найбільший в історії пакет: Британія передасть Україні понад 120 тисяч дронів

Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні у сфері безпілотників. У межах цієї ініціативи Лондон планує передати щонайменше 120 тисяч дронів уже протягом цього року. Постачання частини з них розпочалося в квітні.

Про це повідомила влада Великої Британії.

Новий пакет включає тисячі ударних дронів великої дальності, розвідувальні безпілотники, логістичні системи та морські платформи. Усі ці технології вже довели свою ефективність на полі бою в Україні.

«На п’ятому році жорстокої війни Путіна Велика Британія нарощує підтримку і цього року передає Україні рекордну кількість дронів. Це посилить спроможності українських сил захищати свій народ і протидіяти російській агресії», — заявили в уряді.

У британському уряді наголосили, що дрони відіграють ключову роль як у стримуванні російських атак, так і в наступальних операціях України. Лише у березні 2026 року Росія застосувала проти України близько 6500 ударних безпілотників.

Пакет є частиною ширшої військової допомоги на суму 3 мільярди фунтів стерлінгів, яку Лондон планує надати Україні цього року. Окрім дронів, Британія також пообіцяла передати сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для протиповітряної оборони.

У британському Міноборони підкреслили, що підтримка України залишатиметься пріоритетом, попри інші глобальні виклики, і триватиме до досягнення миру.

Нагадаємо, раніше Україна та Німеччина домовилися про новий масштабний пакет оборонної співпраці на суму 4 мільярди євро, який передбачає посилення ППО, розвиток далекобійних спроможностей і спільне виробництво дронів.