Найкращий винищувач у світі: пілот назвав літак, якому “немає рівних”

F-22 Raptor / © Associated Press

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Колишній пілот Корпусу морської піхоти США Дейв Берке, який літав на F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor і F-35B Lightning II, назвав винищувач, який вразив його найбільше.

Про це йдеться в матеріалі Business Express.

За словами Берке, серед усіх літаків, на яких він літав, особливо виділяється F-22 Raptor.

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“Коротка і проста відповідь: F-22 Raptor — це унікальний літак. Можливість літати на ньому була неймовірною, і йому справді немає рівних у світі, де він експлуатується”, — сказав він.

Берке служив пілотом винищувача в Корпусі морської піхоти США 23 роки і пішов у відставку у 2017 році. За кар’єру він здійснював бойові вильоти з авіаносців, працював передовим авіанавідником в Іраку, викладав тактику винищувальної авіації у школі TOPGUN і став першим оперативним командиром, який пілотував F-35B морської піхоти.

Загалом, за його оцінками, він налітав близько 3000 годин.

Водночас Берке наголосив, що не хоче применшувати значення інших літаків, на яких йому довелося літати.

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F/A-18 Hornet був його першим бойовим винищувачем і літаком, на якому він провів найбільше часу. Берке називає його своєю “першою любов’ю” та відзначає його універсальність як винищувача і штурмовика.

F-16 Fighting Falcon. / © U.S. Air Force

F-16 Fighting Falcon, на якому він почав літати як інструктор TOPGUN, мав більшу потужність і кращі характеристики, ніж Hornet. Саме досвід на F-16 згодом допоміг Берке потрапити до програми обміну пілотами на F-22 Raptor у ВПС США.

Окремо Берке відзначив F-35. За його словами, цей літак змінив його уявлення про повітряний бій. Його сила полягає не стільки у швидкості чи маневреності, скільки у здатності збирати, об’єднувати та передавати інформацію.

F-35. / © Associated Press

Польоти на F-35 переконали Берке, що майбутні війни визначатимуться інформаційною перевагою та ситуаційною обізнаністю.

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Втім, найбільше враження на нього справив саме F-22 Raptor. Берке описує його як літак, якому “немає рівних”, завдяки швидкості, малопомітності, двигунам з керованим вектором тяги та здатності виконувати маневри, які, за його словами, ніби “кидають виклик законам фізики”.

Пілот добре пам’ятає свій перший політ на F-22. До того моменту він уже мав багаторічний досвід керування F/A-18 і F-16, однак Raptor відразу здався йому принципово іншим літаком.

“За відчуттями, звуком і рухами було абсолютно очевидно, що це не схоже ні на що, на чому я коли-небудь літав. Я закохався в цей літак з моменту, коли сів у нього”, — розповів Берке.

Найбільше його вразила маневреність F-22. Двигуни з керованим вектором тяги дозволяють пілотам виконувати маневри, недоступні звичайним винищувачам четвертого покоління.

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“Коли ви вперше відчуваєте те, що ми називаємо надманевреністю Raptor, ви розумієте, що на літаку четвертого покоління цього просто неможливо досягти”, — сказав він.

За словами Берке, F-22 поєднує маневреність, малопомітність, потужні сенсори та високу швидкість. Саме це робить його літаком, який суттєво відрізняється від усього, що було створено до нього.

“Щойно ви це відчуєте, ви справді розумієте з кабіни, що це зовсім інша машина — не схожа ні на що, на чому я літав до або після. Просто немає нічого схожого на Raptor”, — підсумував пілот.

Раніше повідомлялось, що Німеччина та Франція вирішили відмовитися від проєкту з розробки та будівництва винищувача нового покоління. Йдеться про програму Future Combat Air System (FCAS), яку запустили 2017 року.

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