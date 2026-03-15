ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

Найкращий захист від балістики РФ: авіаексперт назвав унікальний спосіб перехоплення ракет

За словами Криволапа, поява власної балістики з дальністю 300 км дозволить створити перший ефективний щит проти ворожих ракетних комплексів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Найкращий захист від балістики РФ — знищення пускових установок / © ТСН

Найефективніший спосіб протидії російській балістиці — це превентивне ураження пускових установок ще до їхнього запуску.

Про це авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив в ефірі «Київ 24».

«Ми маємо унікальну можливість нівелювати загрозу, знищуючи російську балістику ще до пуску — прямо на позиціях, проміжних складах або заводах-виробниках», — пояснив Криволап.

Він також підкреслив значення розвитку власної балістики.

«Поява власної балістики з дальністю 300 км дозволить створити перший ефективний щит проти ворожих комплексів», — сказав він.

Експерт наголосив, що знищення пускових установок на стадії підготовки є значно надійніше, ніж спроби перехоплювати ракети вже після їхнього старту. За його словами, саме така стратегія дозволяє мінімізувати загрозу для української території та ефективно захищати населення та критичну інфраструктуру.

Чи відмовилася Росія від ударів по енергетиці

Нагадаємо, перед черговим масованим ракетним ударом по Україні РФ проводила тренування, передислокацію стратегічної авіації.

Країна-агресорка споряджала Ту-95 ракетами, що свідчить про підготовку до масштабної атаки.

експерт Олег Жданов також повідомив, що Росія навряд чи відмовиться від атак на енергетичну інфраструктуру України.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ключовими цілями російських ударів можуть бути об’єкти водопостачання.

Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie