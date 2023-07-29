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Найшвидший в Чорному морі: на що здатен український морський дрон-камікадзе - відео CNN

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Найшвидший в Чорному морі: на що здатен український морський дрон-камікадзе - відео CNN

У репортажі CNN вперше публічно продемонстрували український морський дрон-камікадзе / Фото: скриншот з відео

Озброєння російських кораблів не розраховане на боротьбу із швидкими, маневреними та невеликими безпілотними апаратами.

Українські морські дрони-камікадзе Magura V5, що використовуються для атак по російських надводних цілях, здатні нести до 300 кг вибухівки на дистанцію до 800 км.

Про це йдеться в репортажі CNN, який став першою публічною демонстрацією цієї зброї.

Інженер, який був одним із розробників дрона, повідомив журналістам, що цей український апарат є найшвидшим серед суден, що рухаються в Чорному морі, назвавши його зброєю 21-го століття.

За його словами, озброєння російських кораблів спроектовано для боротьби з іншими кораблями і його важко використовувати для ураження невеликих і дуже швидких морських дронів.

Українські морські дрони можна використовувати не тільки для нанесення ударів, але й для доставки вантажів і розвідки.

"Ними дуже легко керувати. Вони вже жорстко обмежили пересування російського флоту. Українці просто відправляють свої дрони на полювання... Іноді росіянам щастить, і вони виводять дрони з ладу. Але в інших випадках дрони прориваються через пекло з куль і досягають своєї мети", – йдеться в репортажі.

Нагадаємо, 16 липня на окупований Севастополь було здійснено комбіновану атаку морськими та повітряними дронами.

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Дата публікації
Перегляди
1599
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