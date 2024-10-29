Найважча зима: в "Укренерго" назвали сценарії – що передбачає найгірший

В "Укренерго" попереджають, що ця зима буде найважча за три попередні роки.

В "Укренерго" готують кілька сценаріїв проходження зими 2024-2025 в Україні, яку вже називають найскладнішою.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови “Укренерго” Олексій Брехт, пише "Суспільне".

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"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій – продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", – каже Брехт.

За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності і це – "значна втрата", Укренерго має план відновити ці потужності.

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають – продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", – запевнив очільник "Укренерго".

Раніше експерт Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав міста, в яких будуть найбільші проблеми зі світлом взимку.

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