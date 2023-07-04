Не F-16: Ігнат розповів, які типи літаків Україна розгляне для посилення авіації

Україна розгляне й інші типи літаків, крім F-16, які могли б посилити бойові спроможності авіації. Зокрема, йдеться про F-18.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні всі запити щодо авіації, які надавала Україна, сформовані.

"Україна розглядала і буде розглядати надалі й інші типи авіаційної техніки, які могли б посилити бойові спроможності авіації Повітряних сил", - сказав речник.

Він додав, що F-18, цілком імовірно, буде розглядатися як другий тип літака на озброєнні.

Також читайте У Маріуполі загадково гинуть окупанти – за два тижні знайшли вбитими 8 військових РФ

"Але на даному етапі ми не можемо розпорошувати всі сили й засоби, коли ми ведемо бойові дії. Ми визначилися із тим літаком, який може якнайшвидше прийти, забезпечити нам перевагу в повітрі та надати підтримку наземним військам. Це літак F-16, який є де взяти, й ми можемо його освоїти в короткий термін", - додав він.

Напередодні Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, який спрямований на зміцнення обороноздатності країни.

Читайте також: