Не лише F-16: посол Данії розкрив деталі нового пакету допомоги Україні

У Данії запевнили, що "все йде за планом".

Обіцяні Данією винищувачі F-16 та інша допомога для України надійдуть до нас уже влітку.

Про це заявив посол Королівства Данії Олє Егберг Міккельсен в Україні в етері "Еспресо".

Крім американських літаків, йдеться також про необхідну інфраструктуру наземного обслуговування. Данія навчає не лише пілотів, а й наземні екіпажі та технічний персонал.

"Це не лише літаки та пілоти – це цілий пакет: наземна підтримка, уся інфраструктура, яка має бути на місці. Я зустрічався з деякими українськими пілотами, які проходять навчання в Данії. Я зустрічався з ними, коли Ваш президент приїжджав до Данії в серпні минулого року", - сказав він.

Тим часом українські пілоти уже розпочали навчання в Данії.

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявила про готовність передати Україні 19 винищувачів F-16.

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