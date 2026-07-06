ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
2 хв

Не лише Patriot: військовий аналітик назвав ще одну систему для перехоплення балістики

Європейські комплекси SAMP/T також здатні перехоплювати балістичні ракети. Тож Україна мала активніше співпрацювати з Францією.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Не лише Patriot: військовий аналітик назвав ще одну систему для перехоплення балістики

SAMP/T Фото ілюстративне / © Український мілітарний портал

Україна має більше можливостей для посилення протиракетної оборони, ніж лише отримання американських комплексів Patriot. Зокрема, європейські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T також здатні перехоплювати балістичні ракети, а домовитися про їхнє виробництво чи ліцензування, на думку експертів, могло б бути простіше з європейськими партнерами.

Про це в ефірі День.LIVE сказав військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, у публічних дискусіях часто згадують лише американські комплекси Patriot, хоча французько-італійські системи SAMP/T також мають можливості для боротьби з балістичними цілями.

«Чому згадують тільки Patriot? Є й європейські комплекси SAMP/T, які також можуть працювати по балістиці», — зазначив Снєгирьов.

Аналітик вважає, що Україна могла ще на початку повномасштабної війни активніше працювати над отриманням ліцензій або локалізацією виробництва таких систем спільно з європейськими партнерами.

«Домовитися з Францією, на мою думку, набагато легше, ніж зі Сполученими Штатами. Чому питання ліцензій не було поставлене ще у 2022 році? Ми ж розуміли, що маємо проблеми із засобами протидії балістичним ракетам», — сказав він.

На думку експерта, за роки повномасштабної війни Україна могла б значно розширити свої можливості у сфері протиракетної оборони, якби питання масштабування таких систем було порушене раніше.

Водночас Снєгирьов зауважив, що нині Україна має лише два комплекси SAMP/T, а цього недостатньо для покриття потреб у захисті від балістичних загроз.

Він наголосив, що посилення протиповітряної та протиракетної оборони потребує диверсифікації партнерства, а не концентрації виключно на постачанні американських Patriot.

SAMP/T і Patriot — що переважає

За інформацією військових експертів, система SAMP/T успішно працює проти аеродинамічних цілей. І загалом, комплекс SAMP/T перевершує американський Patriot за низкою характеристик.

Зокрема система SAMP/T потребує значно менше персоналу. А створювався комплекс із застосуванням сучаснішої електронної бази.

Як раніше заявляв експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко, система вже близько двох років використовується в Україні. Водночас, на думку експерта, комплекс не продемонстрував високої ефективності під час перехоплення балістичних цілей.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
479
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie