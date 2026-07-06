Не лише Patriot: військовий аналітик назвав ще одну систему для перехоплення балістики

SAMP/T Фото ілюстративне / © Український мілітарний портал

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Україна має більше можливостей для посилення протиракетної оборони, ніж лише отримання американських комплексів Patriot. Зокрема, європейські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T також здатні перехоплювати балістичні ракети, а домовитися про їхнє виробництво чи ліцензування, на думку експертів, могло б бути простіше з європейськими партнерами.

Про це в ефірі День.LIVE сказав військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, у публічних дискусіях часто згадують лише американські комплекси Patriot, хоча французько-італійські системи SAMP/T також мають можливості для боротьби з балістичними цілями.

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«Чому згадують тільки Patriot? Є й європейські комплекси SAMP/T, які також можуть працювати по балістиці», — зазначив Снєгирьов.

Аналітик вважає, що Україна могла ще на початку повномасштабної війни активніше працювати над отриманням ліцензій або локалізацією виробництва таких систем спільно з європейськими партнерами.

«Домовитися з Францією, на мою думку, набагато легше, ніж зі Сполученими Штатами. Чому питання ліцензій не було поставлене ще у 2022 році? Ми ж розуміли, що маємо проблеми із засобами протидії балістичним ракетам», — сказав він.

На думку експерта, за роки повномасштабної війни Україна могла б значно розширити свої можливості у сфері протиракетної оборони, якби питання масштабування таких систем було порушене раніше.

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Водночас Снєгирьов зауважив, що нині Україна має лише два комплекси SAMP/T, а цього недостатньо для покриття потреб у захисті від балістичних загроз.

Він наголосив, що посилення протиповітряної та протиракетної оборони потребує диверсифікації партнерства, а не концентрації виключно на постачанні американських Patriot.

SAMP/T і Patriot — що переважає

За інформацією військових експертів, система SAMP/T успішно працює проти аеродинамічних цілей. І загалом, комплекс SAMP/T перевершує американський Patriot за низкою характеристик.

Зокрема система SAMP/T потребує значно менше персоналу. А створювався комплекс із застосуванням сучаснішої електронної бази.

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Як раніше заявляв експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко, система вже близько двох років використовується в Україні. Водночас, на думку експерта, комплекс не продемонстрував високої ефективності під час перехоплення балістичних цілей.

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