"Не можуть замінити втрачені": у Forbes оцінили ситуацію з танками в армії РФ

Від початку повномасштабної війни важкі бої радикально змінили танковий корпус російської армії.

Про це пише Forbes.

Аналітики зазначають, армія втратила так багато сучасних танків, що єдиний спосіб хоча б наблизитися до підтримання своєї чисельності на передовій у 3000 танків - це вивести більше Т-62 зразка 1960-х років з довгострокового зберігання.

"На мою думку, цілком імовірно, що в майбутньому ми побачимо більше Т-62 і вони, ймовірно, будуть одним з основних типів танків у російській армії", - написав один з аналітиків видання.

Він пояснює, що перевага 41-тонних чотиримісних Т-62 полягає в тому, що вони чисельні і, порівнюючи з більш новими танками, доволі прості, що робить їх економічнішими у відновленні та ремонті після десятиліть відкритого зберігання.

"Стверджується, що цей перехід - від сучасних Т-72, Т-80 і Т-90 (з їхньою товщою бронею, 125-міліметровими головними знаряддями та швидкими автоматами заряджання для екіпажів із трьох осіб) до застарілих Т-62 (з тонкішою бронею, 115-міліметровими головними знаряддями та людиною-заряджальницею) - це зловісний знак для російської армії, оскільки її атаки в Україні переросли у криваві", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, російська армія вступила у війну в Україні, маючи близько 2100 Т-72 останніх моделей, 500 сучасних Т-80 і 400 Т-90.

"Але українські міни, безпілотники, артилерія і протитанкові ракети принесли свої плоди. Аналітики підрахували 3000 знищених, покинутих і захоплених російських танків. У чисельному відношенні це все довоєнні сили, і втрати непропорційно великі в сучасних танках, а не в старих Т-55 і Т-62, які росіяни почали витягувати з відкритих парків техніки незабаром після того, як війна розрослася", - пише видання.

Росія щороку виробляє приблизно 500-600 нових танків. Ця кількість занадто мала, щоб замінити всі втрачені танки, тому баланс складається зі старих запасів часів Холодної війни.

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 11 липня становлять 555620 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1110 загарбників.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.