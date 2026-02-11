- Дата публікації
Не тільки проти дронів: експерт назвав нове застосування української лазерної зброї
Лазерна зброя може захищати небо не тільки над певними стаціонарними об’єктами.
Лазерна система Sunray, прототип якої створили українські інженери, може не тільки знищувати ворожі дрони, але й застосовуватися проти КАБів.
Таку думку висловив оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков у коментарі телеканалу «Київ24».
За його словами, створена в Ізраїлі система ППО на основі лазерної зброї може протистояти балістичній загрозі.
Експерт припустив, що в майбутньому українська лазерна система буде протидіяти КАБам.
При цьому він наголосив, що ця зброя може захищати небо не тільки над певними стаціонарними об’єктами, але й бути мобільною та застосовуватися навіть на фронті.
«Ми бачимо, що є напрацювання, які можуть діяти автономно, без доступу до постійних джерел живлення. Це можуть бути установки, які використовують генератори або ж акумуляторні батареї», — зазначив Вадим Кушніков.
Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Україні знадобиться від двох до трьох місяців для розгортання масового виробництва власних лазерних систем боротьби з безпілотниками.