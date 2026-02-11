ТСН у соціальних мережах

Не тільки проти дронів: експерт назвав нове застосування української лазерної зброї

Лазерна зброя може захищати небо не тільки над певними стаціонарними об’єктами.

Атака "Шахедів" на Україну

Атака "Шахедів" на Україну / © ТСН.ua

Лазерна система Sunray, прототип якої створили українські інженери, може не тільки знищувати ворожі дрони, але й застосовуватися проти КАБів.

Таку думку висловив оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков у коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, створена в Ізраїлі система ППО на основі лазерної зброї може протистояти балістичній загрозі.

Експерт припустив, що в майбутньому українська лазерна система буде протидіяти КАБам.

При цьому він наголосив, що ця зброя може захищати небо не тільки над певними стаціонарними об’єктами, але й бути мобільною та застосовуватися навіть на фронті.

«Ми бачимо, що є напрацювання, які можуть діяти автономно, без доступу до постійних джерел живлення. Це можуть бути установки, які використовують генератори або ж акумуляторні батареї», — зазначив Вадим Кушніков.

Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що Україні знадобиться від двох до трьох місяців для розгортання масового виробництва власних лазерних систем боротьби з безпілотниками.

